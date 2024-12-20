Cumhurbaşkanı Tatar: “21 Aralık, milli mücadele tarihimizin dönüm noktalarından birisidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla yayımladığı mesajında, 21 Aralık’ın milli mücadele tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesajında, “Bugün, Kıbrıs Türk halkının onur, özgürlük ve varoluş mücadelesinde sergilediği cesareti ve fedakarlığı bir kez daha anıyor; bu kutlu davada canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"21 Aralık, milli mücadele tarihimizin dönüm noktalarından birisidir. Kıbrıs Türk halkının baskılara, zulme ve haksızlığa karşı direnişi; kararlılığı ve bağımsızlık tutkusu ile bu topraklara özgürlük ve onur kazandırdığı bir mücadelenin sembolüdür" diyen Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu uğurda şehit olan kahramanlarımız ve büyük acılarla hayata tutunmuş gazilerimiz, bizlere yalnızca bir vatan değil, aynı zamanda birlik, dayanışma ve fedakarlık ruhunu da miras bırakmıştır. Onların döktüğü kanlar, verdiği mücadele ve gösterdiği kararlılık, bugün özgürce ve güven içinde yaşamamızın temelini oluşturmuştur. Bizler de bu mirası gelecek nesillere aktarmak, geçmişte yaşanan acılardan ders çıkararak daha güçlü bir geleceği inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de, Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma kararlılığımız tamdır. Aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu topraklarda, onların fedakarlıklarını unutmadan huzur ve barışı daim kılmak en büyük sorumluluğumuzdur. Egemen eşit, uluslararası eşit statüye dayalı siyasetimizde ısrarcı olmamızın nedeni, bu acıların bir daha yaşanmaması, Kıbrıs Türk halkının huzur, güven ve uluslararası insan hakları çerçevesinde yaşam sürmesi içindir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteği ile yürüttüğümüz siyasetimize sonuna kadar sahip çıkacağız.

Bu anlamlı günde, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Hayatta olan gazilerimize ise sağlık ve huzur diliyorum. Onların fedakarlıkları ve mücadele azmi, ebediyen yolumuzu aydınlatacaktır.”