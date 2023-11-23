Cumhurbaşkanı Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, “Bilgi çağındayız, büyük teknolojik gelişmeler yaşanıyor, böyle bir zamanda kendi değerlerimize, hak ve menfaatlerimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Aksi takdirde başkaları haklarımızı alır ve onların güdümüne gireriz” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul ettiği gün olan 24 Kasım 1928 tarihinin, Atatürk’ün 100. doğum yıl dönümünün kutlandığı 1981 yılından beri her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta olduğunu hatırlattı.

“Kıbrıs Türk halkının yok edilmek istenen bir toplum noktasından devlet sahibi bir halk noktasına gelmesinde Kıbrıs Türk öğretmenlerinin büyük katkısı olduğunu” belirten Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında devamla şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bugün insan kaynaklarımızla övünüyorsak bunda hiç kuşkusuz öğretmenlerimizin de büyük payı vardır. Kıbrıs Türk halkının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin çatısı altında vermekte olduğu yaşamsal öneme sahip özgürlük, egemenlik mücadelesi devam etmektedir. Ortaya koyduğumuz egemen eşitlik ve uluslararası eşit statüye dayalı siyasetimiz insanı bağlamda yapmış olduğumuz iş birliği çağrılarımıza rağmen komşumuz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi uzlaşmaz tavrını sürdürmektedir. Bilgi çağındayız. Büyük teknolojik gelişmeler yaşanıyor ancak halen uluslararası rekabet, anlaşmazlık ve uzlaşmazlıklar çok ciddi boyutlarda devam ediyor. Dolayısı ile kendi değerlerimize, hak ve menfaatlerimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Aksi takdirde başkaları haklarımızı alır ve onların güdümüne gireriz. Bu durumun en güncel örneği Filistin'de yaşananlardır. Yaşanan insanlık dramı ve savaş suçlarına rağmen hem Avrupa hem de Birleşmiş Milletler olayı sadece basit çağrılarla geçiştirmekte ve yaşananlara göz yummaktadır .”

“Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerin çağı doğru anlamaları ve anlatmalarının son derece önemli olduğunu” belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türk mücadele tarihinden bugüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür eder, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım” dedi.