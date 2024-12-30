Cumhurbaşkanı Tatar, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Gökoğlan’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Sinan Gökoğlan’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, burada onur kıtası tarafından karşılandı.

Şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, plaket takdimi yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı açıklamada, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı görevinde bulunan Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Emekli Orgeneral Necdet Özel’in 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı görevini yerine getirdiğini hatırlattı.