Cumhurbaşkanı Tatar, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu

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31/08/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sağlık durumu ile ilgili Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Eyüp Göksu’yu arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı'nın sağlık durumunda ciddi bir sorun olmadığı bilgisini alan Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Akıncı ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

31/08/2024 16:31
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
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