Cumhurbaşkanı Tatar, 4. Piyade Alay Komutanlığı devir teslim törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndaki görev devir teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, Piyade Kurmay Albay Ömer Bulut'a hizmet şildi takdim etti.

Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Mehmetçik, Serdarlı, Mağusa ve Larnaka sancaklarını oluşturan 4. Piyade Alayı’nda görev teslim töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görevi devreden Piyade Kurmay Albay Ömer Bulut'a hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, görevi devralan Piyade Kurmay Albay Hüseyin Ulak'a da başarı diledi.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) devamı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteğiyle Ada'da huzur, barış ve güveni sağladığına işaret eden Tatar, bu anlayışın yerleştiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs Türkü’nü 1974 ve 1963 öncesine götürmek için sinsi oyunlar içinde olduğunu ifade eden Tatar, Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin yer almadığını bu nedenle federasyon temelinde çözümle Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve askeri varlığının sona erdirilmek istendiğini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa iki devletli çözüm modelinde olması gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin Doğu Akdeniz’de jeopolitik ve jeostratejik öneminin arttığını anlatan Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı güçlendirmenin bir görev olduğunu ifade etti.