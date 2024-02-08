Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Amaç Arnavutoğlu’nun anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat 2023 tarihinde Hatay'da yaşanan depremde yaşamını yitiren Göçmenköy İdman Yurdu eski futbolcusu ve yönetim kurulu üyesi aynı zamanda Sivil Savunma Teşkilatı çalışanı Amaç Arnavutoğlu'nu anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, anma töreninde yaptığı konuşmada, depremin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, acının büyük olduğunu ve halen dinmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, depremde 49 KKTC vatandaşının ve 53 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek, hayatını kaybedenlerle ilgili ülkede anma törenleri düzenlendiğini ifade etti.

Amaç Arnavutoğlu’nu futbol sahalarından ve Göçmenköy İdman Yurdu’ndan tanıdığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Adı üstünde amacı Göçmenköy’e hizmetler ve güzellikler verebilmekti. Futbola büyük katkıları bulunan ve hizmetleri geçen Amaç’ı kaybettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında Amaç Aranvutoğlu’nun adını yaşatmanın, evlatlarının Göçmenköy’e ve ülkeye hizmet verebilmesinin sağlanması olduğunu aktardı.

6 Şubat Depremi’nin Kıbrıs Türkü’nün tarihinde bir acı olarak yer alacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelere ve Türk milletine başsağlığı diledi.