Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Köse ailesinin yakınlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde yaşamını yitiren Yedikonuklu Şeyma Köse ve bebeği Poyraz’ın ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde aralarında 49 KKTC vatandaşının da bulunduğu 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Depremde yitirilen canların acısının dinmediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, İskenderun’da hayatını kaybeden anne Şeyma ve bebeği Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diledi.