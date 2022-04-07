Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ı makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Nuland görüşmesi saat 10.30 sıralarında başladı.

Nuland’ı Cumhurbaşkanlığı’na gelişinde Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun karşıladı.

Kıbrıs sorunu ile Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konularının ele alınması beklenen görüşmede Nuland’a Müsteşar Yardımcısı Erika Olson ve ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber Nuland’a eşlik ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Müsteşarı Nuland’ın bölgesel güvenlik ve ekonomi konularıyla ilgili ikili ilişkileri görüşmek üzere, 2-9 Nisan'da Fransa, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs ve Almanya’ya bir dizi ziyarette bulunacağı bildirilmişti.

Paris, Ankara ve Atina’ya ziyaretinin ardından dün Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne gelen Amerikalı diplomat, adadaki temaları kapsamında, bugün, adanın her iki tarafında liderler ile bir araya geliyor.

Nuland, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesi öncesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Ansatasiadis ile de bir araya geldi.

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07/04/2022 11:11