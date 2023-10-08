Cumhurbaşkanı Tatar, açılımının üçüncü yıldönümünde Maraş’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılımının üçüncü yıldönümünde Maraş’ı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu, saat 12.00’de Maraş’a giriş yapan vatandaşa anı plaketi, çiçek ve “Kapalı Maraş Açılımı” isimli kitabını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Maraş ziyaretinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay eşlik etti. Tatar, Maraş’ta bando ile karşılandı.

Tatar: “Burayı açma kararı elbette hukukiydi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, 8 Ekim 2020’den bugüne, pandemi dönemine rağmen Maraş’ı bir milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiğini aktararak, Maraş açılımını ülke turizmi ve ekonomisi için büyük bir kazanım olarak değerlendirdi.

TSK ve GKK’nin Maraş’ı büyük bir titizlikle 46 yıl koruduğunu anlatan Tatar, “Maraş’ın bugünlere gelmesinde buraya sahip çıkan herkese bir kez daha teşekkür ederim” dedi. Maraş’ın tümünün kademeli olarak sivilleşmesi temennisi içinde olduğunu belirten Tatar, bunun için inşaat sahipleri ile Vakıf arasında bir çözüm gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Aydın Akkurt’un eski dosyaları karıştırması ve Milli Arşive başvurmasıyla hazırlanan “Kapalı Maraş Açılımı” isimli bir kitabını yayımladıklarını belirten Tatar, Maraş’ın 1974’te alınmasına vesile olan Osman Polat Paşa’yı da rahmetle andı.

Maraş’ın birçok kez müzakerelerde pazarlık konusu olduğunu da anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Annan Planı’nda Rum tarafı ‘evet’ deseydi Maraş’ın iadesi söz konusuydu. Crans Montana’da yine benzer durumlar ortaya çıkmıştır. Kıbrıs Türk tarafı her zaman iyi niyetini ortaya koymuştur. Ama diğer taraf tanınmış bir devlet olarak, Annan Planı’na ‘hayır’ demelerine rağmen, Avrupa Birliği’ne tek taraflı olarak alınmalarından sonra dünyanın Kıbrıs Türk tarafına yaptığı haksızlık daha da artmıştır.

Dolayısıyla biz de durup seyredecek değildik, biz de bir adım attık. Bizim hukukumuza göre anayasamıza göre verdiğimiz mücadeleye göre Anavatan Türkiye ile geliştirdiğimiz siyasete göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen bir devlettir ve Kapalı Maraş, Açık Maraş olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Dolayısıyla egemen devletin burayı açma kararı elbette hukukiydi ve uluslararası hukuka da ters düşmediğini değerlendirdik. Ve tabii Türkiye Cumhuriyeti ile de istişare ettikten sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza da danıştıktan sonra buranın 8 Ekim 2020 tarihinde açıldığını müşahede ettik.”

Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a, belediye çalışanlarına ve Maraş’ta emeği geçen herkese teşekkür ederken, Maraş’ın açıldığı gün Belediye Başkanlığı görevinde olan İsmail Arter’e de iyi dileklerini iletti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da konuşmasında Maraş açılımının üçüncü yılı nedeniyle ziyarette bulunduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Maraş’ta görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Uluçay, saat 12.00’de Maraş’a giren ziyaretçiye hatıra olarak armağan vereceklerini de kaydetti.