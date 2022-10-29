Cumhurbaşkanı Tatar adaya döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alanya temaslarını tamamlayarak, bu sabah saat 07.25'te KKTC’ye döndü.

Alanya temasları kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde, “Mavi Vatan Özelinde Kıbrıs” konulu konferans veren Cumhurbaşkanı Tatar’a, Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından Küresel Diplomasi Ödülü takdim edilmişti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda istişare toplantısına katılan Tatar, gazetecilerle de bir araya gelmişti.

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29/10/2022 09:07