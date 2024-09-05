Cumhurbaşkanı Tatar, Adem Altun ve doktoru Dr. Mesut Sönmez ile görüşüp bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, suçlu iadesi için görev amaçlı Türkiye'ye giden ve araba çarpması sonucu yaralanan Lefkoşa Merkez Karakolu'nda görevli polis memuru Adem Altun ve doktoru Dr. Mesut Sönmez'le telefonda konuşarak, durumu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini alan Cumhurbaşkanı Tatar, Altun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.