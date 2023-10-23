Cumhurbaşkanı Tatar, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ATSO) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, İş Dünyası Buluşması’na da katıldı. Toplantıda Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan İş Dünyası Buluşması’nın açılış konuşmasını ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser yaptı ve Kıbrıs Türk halkıyla ayrılmaz tırnak gibi olduklarını söyledi. Serteser, iki ülke arasındaki İhracat hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Afyonkarahisar’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu, karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerin pekişmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin 100. Yılını kutladıkları bu günlerde, KKTC olarak Anavatan ile her alanda çok daha iyi ilişkiler kurup geleceğe daha güçlü yürümek istediklerine vurgu yapan Tatar, Kıbrıs Türk halkının izolasyonlar altında tutulduğunu, bunun büyük bir haksızlık olduğunu kaydetti.

Tatar, Türkiye ile ilişkilerin yaşamsal olduğunu ifade ederek, karşılıklı ilişkilerin gelişmesiyle, turizm eğitim tarım alanlarında iş birliklerinin geliştirilmesini temenni etti.

Kıbrıs’ın kültürü tarihiyle çok zengin bir ülke olduğunu, o yüzden herkesin gelip görmesi gerektiğini ifade eden Tatar, KKTC’nin güzelliklerine işaret etti.

Turizm yanında eğitim alanında da güçlü bir yapı oluşturduklarını ifade eden Tatar, Afyonkarahisar’da, Atatürk’ün büyük taarruzu başlattığı Kocatepe’yi ziyaret edeceğini söyledi.

Milli mücadele yıllarına işaret eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destekle Kıbrıs Türk halkının bugün devlet sahibi olduğunu, şimdi de Kıbrıs’ta iki devletli çözüm siyasetini sürdürdüklerini kaydetti.

Azerbaycan’da da temaslarda bulunduğunu belirten Tatar, bir millet üç devlet sloganıyla Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak güçlü bir şekilde yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi’ni de ziyaret etti.

Gazilerle sohbet eden Tatar’a, ziyaretinden dolayı teşekkür belgesi sunuldu, anı fotoğrafı çekildi.