Cumhurbaşkanı Tatar: “Ailesine ve devletine büyük gurur yaşatan Birkan Uzun’u özlemle anıyoruz”

umhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdiği kayak kazası sonucu yaşamını yitiren Birkan Uzun’u anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Birkan Uzun’un kabri başında düzenlenen anma töreninde konuştu. Kıbrıs Türkü’nü dünyada temsil eden bir değeri yitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Tatar, Birkan Uzun’u, saygı ve özlemle andıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun’un, kısa yaşamı boyunca eğitim, iş kariyeri ve dağcılık alanında büyük başarılar elde ettiğini, ailesine ve ülkesine büyük gurur yaşattığını söyledi.

Birkan Uzun’un, Kıbrıs’a geldiğinde kendisini makamında kabul ederek, görüştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun’un, eğitim ve sosyal hayatında zirveye tırmanması yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını da zirveye taşımasının önemine vurgu yaptı.

-“Birkan Uzun’un adı sonsuza kadar yaşayacak”

Birkan Uzun’un başarıları ile Kıbrıs Türkü’nü birleştirdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Elde ettiği başarıları ve zirveye tırmandığında, Kıbrıs Türkü’nün hikayesini kendi ağzından dünyaya anlattığı videoyu yayınlayan Birkan’ı unutmayacağız. Birkan Uzun’un adı sonsuza dek yaşayacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar Birkan Uzun’un sözüne de atıfta bulunarak, “Zirveleri tırmanmaya devam eden her şey kalpte ve akılda biter. Yeter ki yıkılmayalım pes etmeyelim.” dedi.