Cumhurbaşkanı Tatar, AK Parti’nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne katıldı

umhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak AK Parti’nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne katıldı.



30’a yakın ülkeden yaklaşık 300 davetlinin katıldığı AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Arena Spor Salonu’nda saat 10.30’da başladı.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kongreyi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Zelijko Cvijanovic Başbakan Ünal Üstel ve diğer ülkelerin üst düzey yetkilileriyle birlikte izledi.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı 4.Olağanüstü Büyük Kongre, çok sayıda ülkeden devlet başkanı ve temsilcilerini ağırladı.



Yüksek katılımla gerçekleştirilen kongre, global yönetişim hakkında fikir teatisinde bulunulmasının yanı sıra, küresel ve bölgesel güç odağı haline gelen Türkiye’nin gelecek vizyonuna dair görüş alışverişine olanak tanıması amacıyla gerçekleştirildi.



Kongrede Türkiye Yüzyılı’nın gelecek vizyonu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesinden katılımcılara aktarıldı.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kongreye katılan devlet başkan ve temsilcileriyle görüşerek, istişarelerde bulundu.



Kongreyi, KKTC’den bazı bakanlar ve milletvekilleri de izledi.



Kongre ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti’nin 4. Olağan Büyük Kongresi’ne katılan devlet başkanları ve temsilcileri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen yemeğe katıldı.

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