Cumhurbaşkanı Tatar Akil Dost Konseyi Komitesi Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akil Dost Konseyi Komitesi Başkanı Ömer Keleş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sivil toplum örgütleri ile münasebet geliştirme tecrübe ve çalışmalarından yararlanmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kıbrıs konusunun Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin mücadelesi olduğunu dile getiren Tatar, geleceği şekillendirmek için haklı davayı anlatmak gerektiğini belirtti.

Tatar, federasyon temelli ortaklık modelini Rumların da kabul etmediğini, Kıbrıslı Türklerle paylaşıma yanaşmadıklarını söyleyerek, çözümün ancak iki ayrı bağımsız ve egemen devletle olabileceğini, tüm dünyaya da bunu anlatmak gerektiğini ifade etti.

Tatar, Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin anavatan, garantör ve bölgenin en büyük ülkesi olduğunu söyledi.

KKTC’yi tanıtmak gerektiğini dile getiren Tatar, bu noktada komitenin katkı sağlayabileceğini söyleyerek, ilgilerine teşekkür etti.

Akil Dost Konseyi Komitesi Başkanı Ömer Keleş, komite ile ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi vererek, birçok bölgede faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Bu habere tepkiniz:



16/06/2021 15:36