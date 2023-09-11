Cumhurbaşkanı Tatar, Aksakallılar Konseyi Başkanı Yıldırım’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anavatan Türkiye ile bağların koparılacağı bir kadere asla boyun eğilmeyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’nin Türk dünyası entegrasyonu içindeki yeri ve önemi” konulu panele katılmak üzere adaya gelen Aksakallılar Konseyi Başkanı, AK Parti Genel Başkan Vekili, Türkiye Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı ve eski Başbakanı Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Kabulde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da yer aldı.

Yıldırım: “TDT üyeliği tarihi bir olay”

Konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olmasının KKTC için tarihi bir olay olduğunu kaydeden Yıldırım, bunun ambargo ve izolasyonların kaldırılması adına önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu üyelik için önemli gayretler sergilediğini belirten Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yöndeki çalışmalarına işaret etti.

Tatar’ın TDT zirvesinde tarihi bir konuşma yaptığını da dile getiren Yıldırım, bu üyelikle birlikte TDT’nin de büyük kazanım elde ettiğini, örgütün Akdeniz’e açılan bir kapısı olduğunu kaydetti.

Eşit egemenliğe bağlı iki devletli bir çözümün tek yol olduğunu kaydeden Yıldırım, KKTC’nin yaşadığı haksız zulüme işaret etti.

Tatar: “Anavatan Türkiye ile bağların koparılacağı bir kadere asla boyun eğmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında TDT’ye üyeliğin KKTC için milat statüsünde olduğunu belirtti. TDT ile her alanda iş birliği yapılacağını, bunun KKTC’nin gelişimine büyük katkı koyacağını ifade eden Tatar, TDT ile bağların süreç içinde gelişeceğini de söyledi.

Bu süreç için anavatan Türkiye’ye minnetlerini dile getiren Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bunun ancak KKTC’nin egemen ve eşitliğinin teyidiyle mümkün olabileceğini kaydetti, bunun milli bir siyaset olduğunu belirtti.

Tatar “Anavatan Türkiye ile bağların koparılacağı bir kadere asla boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Ambargo ve izolasyonların kalkması gerektiğini vurgulayan Tatar, “Bu bir halka yapılan zulümdür” ifadelerini kullandı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da BM toplantısında bu zulme işaret ettiğini belirtti.