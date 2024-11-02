Cumhurbaşkanı Tatar, Alevi Kültür Merkezi’nin 30. yıl dönümü etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Alevi Kültür Merkezi’nin, 30. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar burada yaptığı konuşmada, yurt dışından gelen Alevi dernekleri başkanları ve temsilcilerine “hoş geldiniz.” diyerek, etkinliğe katılanları selamladı, KKTC’de birlik ve beraberlik içinde azim ve kararlılıkla hak arayışını sürdüren soylu insanların temsilcileri olduklarını söyledi.

Etkinlikte yapılan konuşmaları ve verilen mesajları dinlediğini ifade eden Tatar, gerekli değerlendirmelerin ve adımların atılacağını ifade etti.

Alevi Kültür Merkezi’nin yaptığı faaliyetlere katıldığına ve cemevi temel atma töreninde birlikte olduklarına işaret eden Tatar, laik bir devlet olan KKTC’de; demokrasi, kardeşlik, özgürlük ve insan sevgisinin her zaman üst düzeyde olduğuna dikkat çekti.

Etkinliğe katılan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Avrupa’nın pek çok ülkesinden federasyon başkanlarına da seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin tanınması için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Hak arayışında bulunulan Avrupa Birliği de bize hakkımızı vermeli. Sizlerin de desteğiyle ambargo ve izolasyonların kalkması, direkt uçuş, direkt temas ve direkt ticaretin gerçekleşmesi için hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Avrupa’ya geldiğimde sizleri ziyaret edeceğim ve istişarelerde bulunacağım.”