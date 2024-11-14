Cumhurbaşkanı Tatar: “Alfabe birliği önemli adım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Süreyya Er ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gelen heyete teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2022 yılında Semerkant’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olarak kabul edilmesinin dönüm noktası olduğunu belirtti ve bununla birlikte kurum kuruluşlarımız farklı ülkelerde temsiliyet kazandığını vurgulayarak, bunun KKTC’nin görünürlüğü açısından önemli olduğunu belirtti. Atılan bu adımların, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet iki ayrı halk olduğunu tüm dünyaya duyuran bir mesaj niteliğinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Birliğinin, tüm Türk devletlerine katkı sağlayacağına olan inancını dile getirerek, içinde bulunulan iletişim çağında iş birliğinin ve temasların artmasının önemine ve gerekliliğine değindi.

-“Alfabe birliği önemli adım”

Cumhurbaşkanı Tatar, alfabe birliğine atıfta bulunarak bunun önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Bu adımın dil birliğini cesaretlendirecek bir gelişme olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bu atılımdan dolayı kutladı.

Bunun bir irade meselesi olduğunu da söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu sayede tüm Türk devletlerinin aynı alfabeyi kullanması ile birlikte aralarındaki bağların güçleneceğini belirtti.

Kutuplaşmaların yaşandığı bu dönemde, Türk Birliğinin önemli bir değer olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, bu anlamda yürütülen tüm çalışmaları yakından takip ettiğini, yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’ne gösterilen yakınlık ve destekten dolayı TÜRKPA yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılacak kutlamalara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, burada verilen mücadelenin destansı bir varoluş simgelediği. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının günü olduğunu belirtti.