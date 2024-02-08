Cumhurbaşkanı Tatar, Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına 5’inci kez yeniden seçilen İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle" şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına tebrik ederek, seçim sonuçlarının Azerbaycan halkına hayırlı olmasını diledi.