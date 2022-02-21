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Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Büyükelçiliği personelinin cenazesine katıldı

Büyükelçilik personeli İskender, Ankara'da sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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21/02/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Büyükelçiliği personelinin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün KKTC'nin Ankara Büyükelçiliğinde müşavir olarak görev yapan Nurettin İskender'in cenazesine katıldı.

Büyükelçilik personeli İskender, Ankara'da sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İskender için Elmadağ ilçesindeki Tokluoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, resmi programı nedeniyle Ankara'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da katıldı.

21/02/2022 09:43
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TAGS: tatar, ankara, büyükelçi, cenaze
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