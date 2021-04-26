Cumhurbaşkanı Tatar Ankara'da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da. Saat 11.00'de Ankara'ya varan Cumhurbaşkanı Tatar, havaalanında devlet töreniyle karşılandı.

Bugün saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek Tatar’a, Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu da eşlik edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol'un açıklamasına göre, toplantıda, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre'de yer alacak olan 5+BM gayrıresmi toplantısıyla ilgili konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, yarın sabah, heyetiyle birlikte Ankara'dan Cenevre'ye hareket edecek.

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26/04/2021 12:58