Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayımladığı mesajıyla Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.’ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Tatar mesajında, “Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ önünde meydana gelen hain terör saldırısında maalesef şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diler, saldırıyı şiddetle kınarım.” ifadelerine yer verildi.