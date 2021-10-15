Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, yarın sabah 08.00’de Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket edecek.

Ankara’da temas ve incelemelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret edecek. Tatar burada Kıbrıs konusunda açıklama ve değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da Altındağ Belediyesi’nin düzenleyeceği “KKTC Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Ormanı”nın açılış törenine de katılacak.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte katılacağı etkinlikte, fidan da dikecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kızının nikah törenine de katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan hareket ederek, akşam saat 20.30’da KKTC’ye dönecek.

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15/10/2021 19:13