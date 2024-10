Cumhurbaşkanı Tatar, ''Another World is Forever Possible of Peace'' heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gülsün Karadayı başkanlığındaki “Another World is Forever Possible of Peace” heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, uluslararası temsilci ve sanatçıları kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanatçıların özel yeteneklerini ülke yararına kullanmaları ve düzenlenecek sergi nedeniyle heyete teşekkür etti.

Kültür ve sanatla ülkenin tanıtılmasının önemine vurgu yapan Tatar, sanat yoluyla Kıbrıs Türkü’nün uğradığı haksızlıkların ve yaşananların mesaj olarak verilebildiğini belirtti.

Anavatan Türkiye ile bağların artmasının önemini de ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası sanatçıların da yer aldığı tüm sanatçılara başarılar diledi.

“Another World is Possible Forever of Peace” kuruluşunun uluslararası KKTC Temsilcisi, Sanatçı Gülsün Karadayı da, dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen sergilerde KKTC’yi temsil ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’a, sanata ve sanatçıya verdiği destek ve önem nedeniyle teşekkürlerini sundu.

21/10/2024 15:17