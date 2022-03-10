Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’na Katılmak Üzere Adadan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere adadan ayrıldı. Tatar'a eşi Sibel Tatar eşlik ediyor.

Tatar ile birlikte Başbakan Faiz Sucuoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Akademisyen Yrd. Doç. Dr. ve Emekli Büyükelçi Hasibe Şahoğlu da Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere adadan ayrıldı.

Antalya Diploması Forumu'na katılmak üzere DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı,Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun dün adadan ayrıldığı bildirilirken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın ise yarın ayrılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın heyetinde Müsteşar Okan Donangil, Özel Temsilci Ergün Olgun, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ile Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal yer alıyor.

Heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Albay Kadir Bayraklı Ercan Havaalanından uğurladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, 11-13 Mart 2022 tarihlerinde Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nde yapılacak.

Devlet ve Hükümet Başkanları, Bakanlar, diplomatlar, iş dünyası liderleri, akademisyenler ve medyanın temsilcilerinin yer alacağı ve uluslararası ilişkiler bağlamında birçok konunun ele alınacağı İkinci Antalya Diplomasi Forumu, “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” başlığı altında düzenlenecek.

Üç gün sürecek Forumun açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Forum kapsamında, 12 Mart Cumartesi günü saat 11.30'da konuşma yapacak.



Haber: Filiz Seyis TAK

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10/03/2022 11:59