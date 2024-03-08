Cumhurbaşkanı Tatar Antalya’da Gastronomi Fuarı’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Antalya’da düzenlenen Uluslararası Turizm Gastronomi Yatırımlar ve Ağırlama Zirvesi’nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Tatar, Kıbrıs turizminin de gastronomisiyle ön plana çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladı.

Türkiye’nin gastronomide çok geliştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de Osmanlı mutfağının izlerinin görüldüğünü ifade etti.

İngiliz, Rum ve Yunanlıların Kıbrıslı Türklere baskı yaptığı dönemlerde yenilebilir otların da Kıbrıs Türk mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta turizmin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını mutfağıyla da ön plana çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, hellimi, şeftali kebabı, ceviz macunu ve birbirinden lezzetli tatları ile Kıbrıs Türk mutfağının gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

1571 yılında Ada’nın Osmanlı devleti tarafından fethinden sonra Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelerek ülkeye yerleşenlerin Kıbrıs Türk mutfağını etkilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk mutfak kültürünün tarihi ve sosyal gelişiminin Osmanlı devletinin Kıbrıs’ı fethi ile başladığını belirtti.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Antalya’nın simgesi olan bir anı hediyesi de takdim edildi.