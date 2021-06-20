Cumhurbaşkanı Tatar: Antalya’da KKTC’nin yeni vizyonunu anlatma fırsatı bulduk

Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle gittiği Antalya’da katıldığı Diplomasi Forumu’nda bazı ülkelerin Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanlarıyla, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da Dışişleri bakanlarıyla görüşme imkanı bulduğunu söyledi.

Hem kendisinin hem de Dışişleri Bakanı’nın yaptığı görüşmelerde KKTC ve Kıbrıs Türk halkının gelinen aşamadaki pozisyonunu aktardıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “yıllardır süregelen müzakere süreçlerini, bundan sonraki hedeflerimizi ve son Cenevre görüşmelerinde ortaya koyduğumuz yeni vizyonumuzu, yeni siyasetimizi anlatma fırsatı bulduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, çoğu ülkenin Kıbrıs ile ilgili detayları bilmediğine işaret ederek, bu tür toplantıların bu detayları anlatma forsatı verdiğini kaydetti.

Tatar, “bu toplantılarda anlattığımız süreçlerin ilgili ülkeler tarafından ilk kez duyulduğunu gördüm. Böyle toplantıların bu tür faydaları var. Bizim oradaki en büyük gücümüz elbette Türkiye Cumhuriyeti’nin ağırlığı idi. Nitekim Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında Kıbrıs Türk halkının artık iki devletli temelde bir anlaşmayı yapması gerektiğini, ancak böyle bir anlayışla çözümün mümkün olacağını ifade etmiştir” dedi.

Toplantıların Türkiye ile birlikte mutabakat içinde yürütülen politikanın dünya genelinde kabul görmesine yönelik olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, yapılan istişarelerde karşılıklı ziyaretlerle diyaloğun sürdürülmesi anlayışının benimsendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya’daki toplantılarda KKTC’nin yeni pozisyonu, iki devletli çözüm ve Cumhurbaşkanı seçilmesiyle oluşan olumlu havanın geleceğe yönelik bir umut ortaya koyduğunu söyledi.

Tatar, “Pandemi sonrasında da Türkiye ile gidiş gelişler, ekonomik anlamda da hem turizm hem yükseköğretimde hem de sanayi ve ticaret faaliyetleriyle iki ülke arasındaki bağların gelişebileceği ortaya çıkıyor. Bunlar geleceğe umutla bakabilme noktasında bize özgüven kazandırmaktadır” dedi.

Tatar, Antalya’da ayrıca Antalya Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Esnafla görüşme fırsatı bulduğunu anlatarak, görüşmelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm potansiyelinin ele alındığını belirtti.

Aşılar konusuna da işaret eden Tatar, geçen hafta gelen yüksek miktardaki aşıya ek olarak gelecek yeni aşılarla birlikte aşılama oranının yükseleceğini belirtti.

Bu habere tepkiniz:



20/06/2021 23:24