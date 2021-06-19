Cumhurbaşkanı Tatar Antalya’da Nijerya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ikili temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Nijerya Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Forum çerçevesinde Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdad Amreyev, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Kocaman ve Kısmet Güzelov ve Proje Direktörü Özge Pan ile de görüştü

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19/06/2021 19:58