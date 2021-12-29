Cumhurbaşkanı Tatar, Antarktika'ya Tırmanan Kıbrıslı Türk Sporcu Uzun’u Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antartika’ya tırmanan ve KKTC bayrağı açan Kıbrıslı Türk sporcu Birkan Uzun’u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “7 kıta 7 zirve” hedefinin “5. kıta 5. zirvesi” olan Antarktika'ya tırmanmayı başaran Kıbrıslı Türk sporcu Birkan Uzun’u tebrik ederek, “Kıbrıslı Türk olarak gururumuz büyük. Birkan’ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı mesajda, Kıbrıslı Türk genç sporcu Birkan Uzun’u, Antarktika’da deniz seviyesinden 16 bin 50 ayak yükseklikte bulunan Vinson Massif zirvesine tırmanarak, KKTC bayrağını dalgalandırmasından dolayı kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Uzun’un hedefine ulaşmak için zorlu ve çaba isteyen böyle bir yolculukta kararlı bir şekilde elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu ifade etti.

“Egemenliğimizin, bağımsızlığımızın ve kimliğimizin sembolü olan KKTC bayrağının” önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Uzun’un bu başarısının Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ambargolara rağmen kararlılık, inanç ve çaba ile başarının elde edilebileceğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

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29/12/2021 18:56