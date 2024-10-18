Cumhurbaşkanı Tatar Aşçılar ve Şefler Derneği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Derneği’nden Dernek Başkanı Zeki Zincirkıran’ın da yer aldığı bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip olan Kıbrıs mutfağında sürdürülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gastronomiye verilen önemin gün geçtikçe artmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk mutfağının gelecek nesillere aktarılmasının, Kıbrıs Türk kültürel zenginliğinin devamı açısından önemli olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk mutfağının, en iyi şekilde tanıtılmasının turizm açısından önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda dernek kurarak, sektöre öncülük etmenin çok kıymetli bir girişim olduğunu belirtti ve dernek üyelerine sürdürdükleri çalışmalardan dolayı başarılar diledi.

Uluslararası platformlarda da Kıbrıs Türk mutfağının tanıtılmasının önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, katkı koyan tüm aşçılara teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde yazılan “Kıbrıs Mutfağı” kitabını dernek üyelerine takdim etti.