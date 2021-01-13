Cumhurbaşkanı Tatar: Aşıların Rum Yönetimi Üzerinden Gelmesini Kabul Etmeyceğiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Tatar, AB’den gelecek aşı konusunu gerekli zemin için BM’den yardım istediklerini, neticede muhataplarının Rum Yönetimi değil AB olduğunu söyledi.

Tatar, ilgili teknik komite tarafından bugün kendilerine sunulan raporda aşıların Rum yönetimi üzerinden gelebilme olasılığı olduğunu, ancak bunu kabul etmeyeceklerini, bu aşı verilecekse direkt AB üzerinden olması gerektiğini dile getirdiklerini kaydetti.

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13/01/2021 15:29