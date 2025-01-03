Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk Öğretmen Akademisi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Türkay Öyken’i ve Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerini kabul ederek görüştü.

Kabulde, AÖA Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Türkay Öyken editörlüğünde AÖA Sınıf Öğretmenliği Programı 4. sınıf öğrencileri tarafından topluma hizmet etme bilinciyle hazırlanan “SİSU Dergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, toplumsal duyarlılığı artırmak, olayları takip etmek adına yayınlanan derginin değerli bir çalışma olduğunu belirtti ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

Tatar, geleceğin öğretmenleri olarak gençlerin sergilediği çabanın önemine değinerek, içinde bulunulan iletişim çağında; sosyal, kültürel etkinlikleri takip edip, toplum ile paylaşmanın önemli olduğunu vurguladı.

Öğretmen adaylarının, gelecekte, öğrencilerine, kültürel ve manevi değerleri aşılamalarının öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkünün değerleri ile varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

Tatar, “Kültürümüz, sanatımız, değerlerimiz ile varlığımızı devam ettiriyoruz. Kıbrıs Türkü olmak bir kimliktir, buna sahip çıkmalı ve sosyal faaliyetlerle bunu desteklemeliyiz” dedi.

-Öyken

Atatürk Öğretmen Akademisi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Öğretim Üyesi Türkay Öyken ise, dergi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Derginin, toplum ve çevre alanındaki farkındalığa ışık tutmak amacı ile yayımlandığını kaydeden Öyken, öğretmen adaylarının gelecekte öğrencilerine de aktarabileceği değerleri pekiştirerek, mesleğin sosyal yönünü ön plana çıkarmak, diğer yandan duyarlı bireyler olarak topluma katkı koymanın amaçlandığını belirtti.