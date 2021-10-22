Cumhurbaşkanı Tatar, Avrasya Hizmet Ödülleri Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da, Avrasya Hizmet Ödülleri törenine katıldı.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Müzik dinletisinin yer aldığı etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ödülleri verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a eşi Sibel Tatar da eşlik etti.

Gecede gerçekleştirilen konuşmalarda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Kıbrıs Türk halkının haklarını, çıkarlarını koruduğu, egemenliğine ve devletine sahip çıktığı, Türkiye ile ilişkileri geliştirdiği için teşekkür edildi ve Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğu vurgulandı.



Gecede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin birinci yılı dolayısıyla hazırlanan film de gösterildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gecede yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen yakın ilgiye teşekkür etti.

Tatar, yüreklerin gönüllerin bir olduğunu ifade ederek, Kıbrıs davasının Türkiye ile birlikte yürütüldüğünü vurguladı.

Bugün gezdiği müzede Türk milletinin büyüklüğünü gördüğünü ve bir kez daha gurur duyduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs’a da böyle bir müzeyi kazandıracaklarını söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında çektiği acıları anlatarak, Türkiye’nin her zaman yanında olduğunu, Rumların saldırılarına direnilmeseydi bugün, Kıbrıs Türk halkının yok olmuş olacağını anımsattı.



Kıbrıs’ın Akdeniz’de Türkiye’nin güvenliği açısından da önemli olduğunu işaret eden Tatar, şimdi de Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve devleti için mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Federasyon görüşmelerinin iyi niyet çerçevesinde yıllarca sürdürüldüğünü ancak bir sonuca ulaşılamadığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir Rum devletine dönüştürüldüğünü, azınlık haline düşmeyeceklerini, buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Kıbrıs’ta bir anlaşmanın artık egemenlik ve iki devletli olabileceğini ifade eden Tatar, Türkiye’nin bu yeni siyasete tam destek verdiğini söyledi.

Kıbrıs davasının milli, ulusal bir dava olduğunu vurgulayan Tatar, bu büyük davanın yürütülmesinde geçmişi unutmadan aklı selim şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğine dayalı çözüm siyasetinden artık vazgeçilmemesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye’nin bu bölgenin en güçlü devleti olduğunu ve söz sahibi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs davasının 1571’den beridir devam ettiğini ifade eden Tatar, Maraş açılımını da anlattı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının refahı ekonomisi gelişimi için bu adımın atıldığını ifade ederek, Maraş arazilerinin aslında vakıf malı olduğunu, ancak İngiliz sömürge döneminde peşkeş çekildiğini, Kıbrıs Türk halkının silah zoruyla ortaklık devletinden atılırken, Maraş’ın verildiğini söyledi.

KKTC’nin itici gücü olan Maraş’ın artık açıldığını ve ülkenin ekonomik gelişimine katkı koyacağını ifade eden Tatar, devlet ve egemenlik siyasetinin Türkiye ile birlikte sürdürüldüğünü, azınlık pozisyonuna asla düşmeyeceklerini kaydetti, “Yolumuz bağımsızlık hürriyet yoludur, tanınma noktasına da geleceğimize inanıyorum” dedi.

Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini kendinin belirleyebileceğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta barış olduğunu, kimsenin çatışma istemediğini belirterek, artık Kıbrıs’taki gerçeklere göre bir anlaşma istediklerini, bu gerçeğin de egemenlik temelinde iki devlet olduğunu söyledi.

Tatar, yolunun, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, egemenliği, devleti olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hediyeler takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gecede, eşi Sibel Tatar ile birlikte Azerbaycan’da şehit düşen Polat Haşimov’un annesi Samide Haşimov’a ödülünü takdim etti.

Tatar, şehit annesine ödül vermekten büyük onur duyduğunu ifade ederek, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin zaferi bizim de zaferimizdir” dedi ve tüm şehitlere rahmet, evladını kaybeden anneye sabır diledi.

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22/10/2021 09:56