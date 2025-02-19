Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Türk İslam Kültür Derneklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği'ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan ziyarette konuşan birlik başkanı İmam Cengiz, Tatar ile görüşmekten onur ve gurur duyduklarını söyledi. Cengiz, Almanya’da kurulan birliğin faaliyetlerini anlatarak, Türk göçmenlerin kültürel değerlerini korumak amacıyla yürüttükleri çalışmaları dile getirdi.

Türkiye ve Kıbrıs’ı göz bebekleri olarak gördüklerini, bu çerçevede eğitim kampını KKTC’de yaptıklarını ifade eden Cengiz, Avrupa’da yetişen nesillerle buradaki gönül bağını kurmak ve geliştirmek, buradaki mücadeleyi ve kültürü üyelere tanıtmak amacıyla geldiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar'ı da bu çerçevede ziyaret ettiklerini kaydeden Cengiz, Tatar’a birliğin kitaplarını da sundu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varoluş, kültürel ve milli değerler için mücadele verdiğini belirtti.

Tatar, bu gibi buluşmaların, Kıbrıs Türk halkının Avrupa’daki soydaşlarıyla ilişkilerini geliştirmesinin yanında KKTC’nin tanıtımı, gücünü artırması ve yatırımlar için de önem taşıdığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nerede yaşarsa yaşasın KKTC’ye çok yakın olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade eden Tatar, Türk vatandaşlarının AB’deki başarılarını buraya aktarmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

KKTC’nin Türk dünyasının bir parçası olduğuna ve ileriki dönemde ilişkilerin daha da artacağına vurgu yapan Tatar, ziyaretten mutluluk duyduklarını ifade etti.