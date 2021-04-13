Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya’daki Kıbrıslı Türklerin Temsilcileriyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle çevrim içi görüşme yaptı.

Avustralya’nın Melbourne ve Sydney şehirlerinde yaşayan Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle çevrim içi görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her iki görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin kültürel mirası öğrenme ve korumalarında gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, kendisinin sadece KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin Cumhurbaşkanı olmadığını, aynı zamanda yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri de temsil ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC için çok değerli olduğunu ve bu tür görüşmelerin ve temasların artarak devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1956 yılında kurulan Victoria Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu’nun 1960 anlaşmalarından önceye ve bu kadar uzun geçmişe dayanmasına dikkat çekerek, “Bu da, Kıbrıslı Türklerin çektikleri acılardan dolayı dünyanın diğer ucuna yeni bir hayat kurmak için Kıbrıs’tan ayrıldıklarına ancak gittikleri yerde kendi kültür ve miraslarını muhafaza etmeye çalıştıklarına işaret ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs meselesinin geçmişini ve 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmî Kıbrıs görüşmeleri öncesi KKTC’nin pozisyonunu anlatarak, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın ancak egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği ile mümkün olabileceğine vurgu yaptı ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından destek gören bu politikanın hem bölgede hem de Kıbrıs’ta barış ve istikrarın sağlanması için gerekli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Tüm taraflar için kazan kazan modeli budur. Federal çözüm müzakereleri Rum tarafının güç ve refahı Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istememeleri ve sayısız sonuçsuz müzakere sonucu tükenmiştir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin self determinasyon hakkına sahip egemen bir halk olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin üyesi olmadığı AB’ye dayanarak Kıbrıs Rum tarafının, ENOSİS’i elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Katılımcılar ise, ilk kez bir KKTC Cumhurbaşkanının böyle bir etkinlik yapmasından büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını belirterek binlerce kilometre uzakta olsalar da anavatanları KKTC’nin her zaman gönüllerinde ve akıllarında olduğunu vurguladı. KKTC ile Avustralya’daki Türkler arasındaki bağların ve iş birliği olanaklarının gelişmesi için her türlü yardıma hazır olduklarını dile getiren katılımcılar, Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Melbourne’dan görüşmeye KKTC Melbourne Temsilcisi Hasan Sayar, Victoria Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu Başkanı Candan Ahmet, Victoria Kıbrıslı Türk İslam Toplumu Başkanı Osman Kemal Altunç, Avustralyalı Türk İş Konseyi Onursal Başkanı Hüseyin Mustafa, Victoria Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu ve Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin Avustralya Temsilcisi Serkan Hussein ve Albion Rovers FC Futbol Kulübü Başkanı Atay Mahmut katılırken, Sydney görüşmesine Sydney Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Temsilcisi İlkay Yusuf, Kuzey Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Zehra Mustafa, Avustralya Kuzey Kıbrıs Dostluk Derneği Başkanı Tarkan Fahri, Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu Avustralya Eş Başkanı Nevin Yusuf ve Yeşilada Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Kadir katıldı.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. Münevver Çağın, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Hasser hazır bulundu.

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13/04/2021 16:47