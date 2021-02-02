Cumhurbaşkanı Tatar, Aydın Denktaş’ı andı
02/02/2021
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın merhume eşi Aydın Denktaş’ı ikinci ölüm yıldönümde rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Tatar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kıymetli eşi merhume Aydın Denktaş Hanımefendi’nin aramızdan ayrılışının ikinci yılında kendilerini sevgi özlem ve rahmetle anar, değerli ailesine sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.