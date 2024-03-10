Cumhurbaşkanı Tatar “Baf Şehitlerini Anma Gecesine” katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Baf Direnişi’nin 60’ıncı yıldönümü vesilesiyle düzenlenen “Baf Şehitlerini Anma Gecesine” katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, anma gecesinde yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen Baf Türk Birliğine teşekkür etti, Baf Şehitlerini rahmetle andı ve gazilere şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, Baf’ta Kıbrıslı Türklerin 60 yıl önce şehit edildiğini belirterek, Kıbrıs Türkü’nün direnip, Türkiye’nin askeri müdahalesini beklerken, Rum Yunan ikilisin Enosis’i gerçekleştirmek için saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletlerin 4 Mart 1964’te 186 nolu kararıyla, Rum tarafını tek taraflı olarak tüm Kıbrıs’ın hükümeti olarak kabul ettiğini ve alınan haksız kararın itirazlara rağmen halen değiştirilmediğini ifade etti.

Karar alındıktan sonra BM askeri gelmeden Baf’ta 9 Martta Rum saldırılarının başladığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların silah zoruyla Kıbrıs Türkü’nü ortak devletten dışladığını ve orantısız güce rağmen Kıbrıs Türkü’nün bayrağına ve vatanına sahip çıkıp direndiğini dile getirdi.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni siyaset olarak egemen eşitlik ve eşit statünün kabulünün benimsendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, iki taraf arasındaki antlaşmanın iki devlet arasında olacağını kaydetti.

Tatar, “federal çözümle Kıbrıs Türkü’nün devletinin ortadan kaldırılmak istendiğini, Rum devletine yama olunacağını ve Türkiye’nin garantörlük haklarının ortadan kaldırılabileceğini” vurguladı.

Ambargo ve izolasyonlarla Kıbrıs Türkü’nün sözde bir çözüme zorlandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, 60 yıldır verilen mücadelenin ardından bağımsızlığın, hürriyetin ve özgürlüğün geri alınmak istediğine dikkat çekti.

Kıbrıs Türkü’nün barış, huzur ve güven içinde yaşaması için şehitlerin bedel ödediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Akdeniz’deki bağımsız Türk devletine ve Türkiye’nin garantörlüğüne sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kendisine bir sohbette “Egemenlik olmadan yapılan bir anlaşmanın buz üstüne yazılan bir yazıya benzediğini” söylediğini anlattı.

Annan Planı döneminde Kıbrıs Türk tarafında evet çıkması durumunda ambargoların kaldırılacağı sözü verildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafında hayır çıkmasına rağmen ödüllendirilip tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne alındıklarını ifade etti.

Crans Montana’daki görüşmelerde masaya harita getirilmesine rağmen yine sonuç alınamadığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, aynı şekilde müzakerelere devam edilmeyeceğini, müzakerelere egemen eşitlik ve eşit statünün teyit edilmesiyle başlanacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de güvenlik meseleleri, hava ve deniz sahası yanında “Mavi Vatan” açısından önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu kazanımlardan vazgeçilmeyeceğini vurguladı.