Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında üst düzey toplantı yapıldı

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15/02/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında üst düzey toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı’nda üst düzey toplantı gerçekleşti.

Toplantıya; Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılıç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Özel Temsilcisi Güneş Onar ve ilgili bakanlıkların müsteşarları katıldı.

Toplantıda, Kıbrıs konusundaki gelişmeler ve Rum tarafının KKTC'de bazı sektörlere yönelik attığı adımlar, yüksek öğrenimdeki sorunlar, yabancılara mal satışı ile güncel konular ele alındı ve değerlendirmeler yapıldı.

15/02/2024 19:06
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TAGS: Ersin Tatar, haber, kktc
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