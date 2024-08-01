Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında Yüksek Değerlendirme Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

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01/08/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında Yüksek Değerlendirme Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Yüksek Değerlendirme Kurulu Ağustos ayı Toplantısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı yer aldı.

Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısında, 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, Piyade Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş’ın Tuğgeneral terfiine karar verildi.

01/08/2024 23:48
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında Yüksek Değerlendirme Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
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