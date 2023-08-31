Tatar, Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü Balyemez’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Balyemez’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, evrak ve bilgilerin arşivlenip, dijital ortama aktarılarak, geleceğe taşımasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı önemli ve değerli çalışmalardan dolayı Kıbrıs Türk Tarihi Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Balyemez’i tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Balyemez ise kabulde yaptığı konuşmada, Türk Tarih Kurumu’ndan 6 arşivci ile birlikte sözlü tarih çalışmaları yanında bazı kişisel arşivleri Türk Tarih Kurumu ve Milli Arşiv’e kazandırmak için KKTC’de bulunduklarını ifade etti.

Türk Tarih Kurumu, Başkent Üniversitesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın işbirliğinde toplam 22 mücahit ve mücahidenin anlatımıyla sözlü tarih çalışması yaptıklarını belirten Balyemez, belirterek, İsmail Bozkurt’un kişisel arşivinin de dijitale aktarıldığını dile getirdi.

Balyemez ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, 1922 tarihli Doğru Yol Gazetesi’nde yayınlanan bir gazete haberini takdim etti.

Haberle ilgili bilgi veren Mehmet Balyemez, Lozan Konferansı öncesinde Kıbrıs Türklerinin konferansa müdahil olmak ve alınacak kararların belirlenmesi için Baf’ta Türk kulübünde toplandığını, ardından 16 Ekim 1922'de Lefkoşa’da yer alan toplantıda tüm Türk kulüplerinin desteğiyle 22 maddelik bir bildiri yayımlandığını ifade etti. Doç. Dr. Balyemez bildiride, Kıbrıs’ın anavatana (Türkiye'ye) bağlanması, bunun gerçekleşmemesi durumunda mevcut durumun devam etmesinin istendiğini anlattı.