Cumhurbaşkanı Tatar, Başman’ın hayatının anlatıldığı kitap tanıtımına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, iş insanı Mustafa Başman’ın yaşam öyküsünün anlatıldığı “Daima İleri” isimli kitabın tanıtım etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün bir değeri için düzenlenen gecede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Başman’ın kardeşi Salih Başman ile birlikte Mağusa’da kurduğu şirketin ardından Lefkoşa’ya taşındığını ve ülkenin diğer bölgelerinde mağazalar açtığını söyledi.

Tatar, yaptığı girişim ve yatırımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğine mühür vuran Başman ailesinin ülke ekonomisine büyük katkıda bulunulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Başman’ın eşi merhum Mevhibe Başman’ı saygıyla anarak, Mevhibe ve Mustafa Başman Vakfı’nın yaptığı yardımların anlam ve önemine dikkat çekti ve teşekkür etti.