Cumhurbaşkanı Tatar, Başsavcı Altıncık’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Başsavcı Sarper Altıncık’ı kabul etti.

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07/09/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar, Başsavcı Altıncık’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Başsavcı Sarper Altıncık’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar bu sabah, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Başsavcı Sarper Altıncık’ı kabul ederek, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararın detaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşaviri Ziba Akkurt da hazır bulundu.

07/09/2022 18:50
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TAGS: ERSİN TATAR
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