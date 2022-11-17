Cumhurbaşkanı Tatar: Bayrak yakanlara gereken yanıt elbette verilecektir

ads ads ads ads
17/11/2022

ads
Cumhurbaşkanı Tatar: Bayrak yakanlara gereken yanıt elbette verilecektir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'taki gösterilerde KKTC bayraklarının yakılmasına çok sert tepki gösterdi.

“KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıldönümünde  Güney Kıbrıs'ta düzenlenen gösterilerde Türk, KKTC ve Türkiye düşmanlığının doruğa tırmandığını bir kez daha gördük” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şu açıklamada bulundu:

“Rum Yönetimi'nin Rum Eğitim Bakanlığı'nın teşvikiyle yollara dökülen Rum gençleri ‘Girne'ye döneceğiz,  Güzelyurt, Maraş bizimdir, Kıbrıs Yunan’dır, Türkler Kıbrıs'tan dışarı’ sloganları atarken , KKTC bayrakları da yakılmıştır. Burada esas sorumlu olan  Rum gençlerinin beyinlerini Türk düşmanlığı ile yıkayan, onları ırkçı, faşist ve Türk düşmanı olarak yetiştiren Rum Yönetimi ile Rum Ortodoks kilisesidir. Başta  AKEL, DİSİ, DİKO  olmak üzere  Rum siyasi partilerinin yapmış olduğu açıklamalar da değişmeyen Rum zihniyetini bir kez daha   gözler önüne sermiştir.”

“Şehit kanları ile çizilen  bayraklarımız,  halkımızın onuru ve şerefidir. Bayraklarımız bizlere şehitlerimizin emanetidir” diyen Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise 1878 yılından bu yana devam eden mücadelemiz sonrasında  self determinasyon hakkını kullanan halkımızın  istenci ve iradesiyle kurulmuştur.  Bayraklarımız ile KKTC  kutsalımızdır, bunlara el uzatanlara   gereken yanıt elbette  verilecektir.” İfadelerini kullandı.

17/11/2022 09:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ERSİN TATAR, kktc, haber, bayrak
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.