Cumhurbaşkanı Tatar, Bazı Eski Dışişleri Bakanlarıyla Biraraya Geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayri resmi toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında dün, Dışişleri eski Bakanlarından Vedat Çelik, Atay Ahmet Raşit, Taner Etkin ve Turgay Avcı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, toplantıda, Cenevre öncesi değerlendirmelerde bulunuldu ve son gelişmelerle ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Görüşmede müzakere heyeti de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Dışişleri eski bakanları ile Cenevre öncesi hazırlık toplantıları devam edecek.

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08/04/2021 11:17