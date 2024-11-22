Cumhurbaşkanı Tatar, Belçika'daki Türk iş dünyası toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC’nin limanlarıyla, hava sahasındaki etkinliğiyle, mavi vatanın değeriyle ve lojistik üs olma kapasitesiyle bütün Türk dünyasının Akdeniz'e açılan kapısı olduğunu vurguladı.

Ekonomik gelişmede uluslararası yatırımların önemine işaret eden Tatar, "KKTC, izolasyon ve ambargolar kalkarsa bir o kadar daha büyür ve gelişir.” dedi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Belçika'daki Türk iş dünyası toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliği'nde yer alan toplantıda konuşan Tatar, KKTC'nin kendisine özel siyasi meseleleri olduğunu belirterek, "Dünya bizi tam anlamıyla tanımadığı ve hala üzerimizde ambargolar olduğu için birtakım sıkıntılar vardır ama buna rağmen 1974'ten bu yana süreli olarak ekonomik büyüme ve gelişme yaşanıyor.” diye konuştu.

KKTC'de özellikle turizm sektörünün çok geliştiğini kaydeden Tatar, KKTC'ye geçmişte çok az sayıda uçak seferi düzenlendiğini anımsattı ve “Artık, İstanbul'dan Ercan Havalimanı'na günde 12 sefer, Ankara'dan da günde 6 sefer yapılıyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin çeşitli illerindeki havalimanlarından da sıklıkla KKTC'ye uçuş olduğuna işaret ederek hâlihazırda yılda 2 milyon geliş, 2 milyon dönüş yolcuğu yapıldığını, bunun 10 yıl sonra 6-7 milyona ulaşmasını beklediğini söyledi.

- “Havalimanı kapasitesi arttı”

Ercan Havalimanı'nı geliştirdiklerini aktaran Tatar, yıllık kapasitenin 2 milyondan 10 milyona yükseltildiğini, ayrılan rezervlerle de bu kapasitenin kısa sürede 15 milyona çıkabileceğini vurguladı.

Tatar, turizm ve eğitime ilave olarak KKTC'ye Türkiye’den gelen suyla tarımsak faaliyetlerin de geliştiğini anlattı.

KKTC'de yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde "Günsel" isimli elektrikli otomobil üretildiğini anlatan Tatar, yazılım çalışmalarında da önemli ilerleme olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "KKTC bir marka değeri olmuştur. Dünyadaki ilk 1000 üniversite arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olmak üzere üç üniversitemiz var.” dedi.

"Karşı tarafın haksız uygulamalarına rağmen bağımsız bir Türk devleti olarak yerimizi alıyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta 50 yıldır barış, huzur ve güvenlik olduğunu vurguladı.

- “KKTC, izolasyon ve ambargolar kalkarsa bir o kadar daha büyür ve gelişir”

KKTC'nin iklimi, havası, yeşili, mavisi ve coğrafi konumuyla çok avantajlı bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen "Karşı tarafın haksız uygulamalarına rağmen bağımsız bir Türk devleti olarak yerimizi alıyoruz.” diyen Tatar, Kıbrıs'ta 50 yıldır barış, huzur ve güvenlik olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik gelişmede uluslararası yatırımların önemine işaret ederek "KKTC, izolasyon ve ambargolar kalkarsa bir o kadar daha büyür ve gelişir.” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal da "Türkiye olarak daima KKTC'nin, Kıbrıs Türkü'nün yanındayız. Milli davamız Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” dedi.

"Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşımla mümkündür” diyen Uysal, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden tescil edilmesinin çözümün anahtarı olacağını belirtti.