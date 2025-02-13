 Cumhurbaşkanı Tatar Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan ayının müjdecisi olarak nitelediği Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’ne kavuşmuş olmanın huzuru içerisindeyiz. Bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini; ülkemize, milletimize ve bütün İslâm âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbimden bu mübarek gecede bütün dualarımızı kabul etmesini diliyorum."