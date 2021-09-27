Cumhurbaşkanı Tatar: Bir anlaşma olacaksa bu sağlam bir zeminde olması lazım

New York temasları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gayri resmi toplantıda bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BRT'ye açıklamalarda bulundu.

Tatar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İkili görüşmeden sonra 2 saat süren yemekli bir toplantı yaptık

Sayın genel sekreterin bu toplantıya 2 saat ayırması buna verdiği önemi göstermektedir.

Kimsenin böyle kısa bir zamanda Kıbrıs sorununu çözme gibi bir gaylesi yoktur

Ben Kıbrıs türk toplumunun pozisyonunu kabul ettirmek için mücadele veridiğimi söyledim.

Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslarası statümüz kabul edilmeden müzakerelerin başlaması mümkün değildir

Kıbrıs’ın gerçeklerini halen daha görmüyorsanız biz Kıbrıs’ta kalıcı adil anlaşmayı nasıl yapacağız dedim

Bir anlaşma olacaksa bu sağlam bir zeminde olması lazım

İki devletin işbirliğiyle önümüzü açabiliriz yeterki karşılıklı saygı olsun

60 yıldır büyük fedakarlıklar özveriler verdik

Bütün gerçekleri bütün samimiyetimle anlattım

Genel sekreter bizim durumumuzu iyi anlıyor ancak önündeki parametreler engel oluyor

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27/09/2021 23:11