Cumhurbaşkanı Tatar, Bites Teknolojileri heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bites Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri genel müdürü ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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04/11/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar, Bites Teknolojileri heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bites Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri genel müdürü ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, “Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC, Doğu Akdeniz’de yaşayan bir Türk devleti olarak varlığını ilelebet sürdürecektir” dedi.

Hava savunması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların yüksek teknolojiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılıyor olmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Dinamik ve genç bir ekiple süren çalışmaların, KKTC adına da gurur verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC, Doğu Akdeniz’de yaşayan bir Türk devleti olarak varlığını ilelebet sürdürecektir” dedi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, teşekkür etti.

04/11/2022 13:53
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Bites Teknolojileri
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