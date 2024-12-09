Cumhurbaşkanı Tatar ''Biz Doğayız'' sergisinin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nin düzenlediği “Biz Doğayız” sergisinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’de Sevda Orr Studio’da yer alan serginin açılışında yaptığı konuşmada, geri dönüşüm malzemesi kullanılarak eser üretmenin önemine dikkat çekti.

Kültür ve sanatla uğraşmanın insanları mutlu ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sanatçı olan annesi İsmet Tatar’ın ailesine kültür ve sanatı sevdirdiği için teşekkür etti. Tatar, annesinden aldığı ilhamla Türkiye’de çalıştığı dönemde, film yapımında ve dergi basımında yer aldığını da ifade etti.