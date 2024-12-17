Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BM Genel Sekreterinin Kıbrıs  Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

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17/12/2024

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BM Genel Sekreterinin Kıbrıs  Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nda saat 15.00'de başlayan görüşmede Tatar'a Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki taraflı Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ve Uluslararası  İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyın Işıksal; Stewart'a ise BM ekibi eşlik ediyor.

Colin Stewart 16 Ocak'ta New York'a giderek  BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak, Konsey'i Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili bilgilendirecek ve rapor sunacak. 

Stewart Tatar'dan önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya gelmiş; görüşme sonrasında Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis görüşmede  Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin başlaması, yeni geçiş kapılarının açılması ve  çoklu konferans konularının ele alındığını açıklamıştı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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